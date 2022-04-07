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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl logosu belirlendi

Afyonkarahisar Valiliği, yıl içindeki etkinliklerde kullanılacak Büyük Taarruz'un 100. Yıl logosunun belirlendiğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. Yıl logosu belirlendi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin ilk ışıklarının yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin kaderine yön verdiği ve Kocatepe'den bağımsızlığa yürüdüğü şehir Afyonkarahisar'ın Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını kutladığı belirtildi.

Yıl içindeki etkinliklerde kullanılacak kurumsal logonun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Taarruz, bir milletin en temel hakkının tam bağımsızlığının bedelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmine ve yunan zulmüne karşı tek vücut olup direndiği büyük savaşın adıdır. Bir halkın millet olma mücadelesinin, uyanışının, birleşmesinin, ayağa kalkıp destanlaşmasının adıdır. İşte bu destansı zaferin 100. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yıl boyunca yapılacak etkinliklerde kullanılacak kurumsal logo belirlendi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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