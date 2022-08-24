  • BIST 3.060,30
  • Altın 1021.874
  • Dolar 18.1479
  • Euro 18.0756
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 33 °C
»

Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'

AFYONKARAHİSAR'da, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı dolayısıyla Hava Meydan Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi' açıldı.
Afyonkarahisar'da 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'

Hava Meydan Komutanlığı'ndaki serginin açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolü katıldı. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar ve Anadolu'da ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle büyük çapta organizasyon yaptığını; kara, hava, deniz unsurlarıyla kentte milletle buluşacak organizasyon yapmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Böyle bir orduya sahip oldukları için çok büyük güven, gurur ve onur duyduklarını aktaran Vali Yiğitbaşı, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz ile başlatılan o büyük zafere ulaşan kurtuluş mücadelemiz sonrasında bu topraklarda böyle güven ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak hem ecdadımıza büyük sorumluluğumuz var, hem de milletimizin gözbebeği bu ordumuza büyük borcumuz var" diye konuştu.

Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan etkinliklerden bahseden Vali Yiğitbaşı, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Yıldızlarımız uçuşlarına başladı. Bizleri burada çok güzel karşıladılar. Bunun dışında hem emniyetimizin hem jandarmamızın gösterileri olacak. Üzüm salkımı gösterileri, uçuşları olacak. Aynı zamanda Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü fotoğraf sergisi gerçekleşecek. Yine geleneksel savaş silahlarımız ve modern Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş silahlarına bugünkü yüzüne, modern yüzüne ait fotoğraf sergimiz sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda dinamik ve statik gösterilerle 3 gün boyunca burada, Hava Meydan Komutanlığı'nda biz tüm Türkiye'yi ordu millet el ele birlikte kutlamaya, buluşmaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından il protokolü ve çocuklar, kurdele kesimi ile 'TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tek tek sergideki stantları gezen Yiğitbaşı, kara, hava ve deniz unsurlarının yeme içmesinden savunma ve taarruz harekatlarında kullandıkları her şeyi tek tek ziyaret etti. Sergi, 26 Ağustos'a kadar 10.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak. Serginin son günü olan 26 Ağustos'ta ise Türk Yıldızları ve gösteri ekipleri tarafından gösteri uçuşları yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:59
  • Benzinin ardından bugün de motorine zam geliyor24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47
  • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:41
  • Malazgirt Zaferi coşkusu: 200 metre uzunluğundaki bayrakla "fener alayı" oluşturuldu24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:29
  • Erdoğan: Kırım Tatar soydaşlarımızın güvenliği Türkiye'nin öncelikleri arasında23 Ağustos 2022 Salı 16:33
  • "İstiklal Bayrağı" Polatlı'dan Akşehir'e yola çıktı23 Ağustos 2022 Salı 13:32
  • Karayolları’na ait 2 adet arsa ihale ile satılacak23 Ağustos 2022 Salı 11:48
  • Emniyet Genel Müdürlüğü çok sayıda klima satın alacak23 Ağustos 2022 Salı 11:41
  • Ucuz sosyal konuta başvuru şartları belli oldu23 Ağustos 2022 Salı 11:15
  • Vize yorumu: Kasıt görüyoruz, gerekli uyarılar yapılacak23 Ağustos 2022 Salı 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti