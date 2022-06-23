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Afyonkarahisarlı kadın 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu

Afyonkarahisar'da rahatsızlanması üzerine hastaneye götürülmek istenince nüfus cüzdanı olmadığı anlaşılan Fadime Karabacak'a 32 yıl sonra kimlik kartı çıkartıldı.
Afyonkarahisarlı kadın 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu

Kocatepe beldesi Avlağı Yaylası'nda yaşayan konuşma engelli Ali ile Zülfi Karabacak çifti, 1990'da doğan kızları Fadime'ye nüfus cüzdanı çıkarmadı.

Babasını 3 yıl önce kaybeden Karabacak ve annesiyle uzun süre dedesi Abdullah Polat ilgilendi. Fadime Karabacak'ın bir süre önce hastalanması üzerine akrabaları İbrahim Dağhan kadını hastaneye götürmek istedi. Nüfus cüzdanı olmadığını belirten Karabacak'a nüfus cüzdanı çıkarmak için girişimde bulunan Dağhan, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden bilgi aldı.

Prosedürün tamamlanmasının ardından gerekli evraklarla kuruma müracaat eden Fadime Karabacak, 32 yaşında nüfus cüzdanı sahibi oldu.

Fadime Karabacak, 32 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Kimliği olmadığı için hiçbir yere gidemediğini belirten Karabacak, "Yaz boyu yaylada kalıyorduk. Kışın beldeye iniyorduk. Bir kere daha rahatsızlanmış, kimliğim olmadığı için hastaneye gidememiştim. Herhangi bir yerde bir kaydım olmadığı için okula da gidemedim. Bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Kimliği olmayanlar hemen çıkartsınlar. Ailem korktuğu için bir süre sonra kimlik için resmi bir başvuru yapmamıştı. Kimse korkmasın." diye konuştu.

"Hep, 'Bugün, yarın çıkartalım' derken kaldı"

Anne Zülfi Karabacak da 4 çocuğundan sadece kızının kimlik kartının çıkartılmadığını dile getirdi. Şimdi pişmanlık duyduğunu anlatan Karabacak, "Cahillik yaptık. Hep, 'Bugün, yarın, çıkartalım' derken kaldı. Halamın oğlu bize yardımcı oldu, kimliği öyle çıkardık. Hiç hastaneye gitmedik. Evlenmedi de. Lazım olmayınca çıkarmadık." dedi.

İbrahim Dağhan (60) ise kimseleri olmadığı için anne ve kıza yardımcı olmak istediğini ifade etti.

Müracaatta bulunduklarını ve kendileriyle çok ilgilenildiğini kaydeden Dağhan, "Sağ olsunlar bizimle ilgilendiler. Hastaneye yönlendirdiler. DNA testi yapıldı. Kemik testi yaptılar. Aile yaylada yaşıyordu, kızın babası konuşma engelliydi. Bir süre sonra da korkularından gidememişler. Geldiğimizde çok çekiniyorlardı. Ben cesaret verdim." ifadelerini kullandı

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