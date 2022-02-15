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Ağaç kesimi sırasında mezarların zarar gördüğü iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce Şehir Mezarlığı'nda ağaçların kesildiğini ve kesim sırasında mezarların tahrip edildiğini belirterek, soru önergesi verdi.
Ağaç kesimi sırasında mezarların zarar gördüğü iddiası

Düzce Belediyesi tarafından, Azmimilli Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda başlatılan çalışmalar kapsamında, mezarlıktaki ağaçlar kesildi, bazı mezarların ise tahrip olduğu iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi vererek, mezarlıkta kesilmemesi gereken ağaçların kesilmesi, ağaç kesim işlemiyle birlikte mezarların tahrip edilmesiyle ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Tanal, Bakan Kurum'dan, mezarlıktaki ağaç kesim işleminin hangi kişi veya şirketlere yaptırıldığı, kesilen ağaçlardan elde edilen toplam gelirin ne kadar olduğu konusunda da bilgi istedi.

'VATANDAŞLAR AĞACI KESMEMİZİ İSTİYOR'

İddialar üzerine, Düzce Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, açıklama yaptı. Gösterişli, mezarlıkta ekonomik ömrünü dolduran ağaçların kesildiğini belirterek, "Mezarlıklarda çok ciddi sıkıntımız vardı. Ekonomik ömrünü dolduran ağaçlar aniden devriliyor ve insan sağlığı için tehlikeli olmaya başladı. Doğal halinde yetişen kavak ağaçları, akasya ağaçları gibi birbirine benzer ancak kökleri ve yapısı dayanıklı olmayan, uzun ömürlü olmayan ağaçlar vardı. Bir de vatandaşların kendi mezarlıklarının yanlarına diktiği ağaçlar var. Bu ağaçlar büyüdükçe mezarları kırmış ve bozmuş. Vatandaşlar bize rica ediyor ve mezarlıklara ağaçların zarar verdiğini söylüyor. Ağacı kesmemizi istiyor. Bu şekilde dilekçeler aldık" diye konuştu.

'FIRTINADA 22 AĞAÇ DEVRİLDİ'

Fırtınada devrilen ağaçlar nedeniyle mezarların zarar gördüğünü söyleyen Gösterişli, "Geçtiğimiz aylarda Düzce'de ciddi bir fırtına oldu. Bu fırtınada 22 ağaç devrildi. Eğer o sırada insanlar olsaydı, zarar görebilirlerdi. Ziraat mühendislerimiz aracılığıyla tespitlerimizi yaptık. Kesilecek ağaçlarla ilgili harekete geçtik. Bu konuyla ilgili hassasiyet vatandaşlarımızda nasıl varsa bizde de var. Belki daha da fazlası var. Çalışmalar sonunda biz buralara uygun ağaçlar dikeceğiz" dedi.

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