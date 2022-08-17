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AGD'den üniversite öğrencilerine çağrı: Kapımız açık

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MGV ve AGD Genel Başkanı Salih Turhan, üniversite hayalini gerçekleştirenleri tebrik ederek, "kapımız açık" çağrısında bulundu.
AGD'den üniversite öğrencilerine çağrı: Kapımız açık

Üniversite yerleştirme sınavı sonuçlarının (YKS) açıklanmasının ardından MGV ve AGD Genel Başkanı Salih Turhan, üniversite hayalini gerçekleştirenleri tebrik ederek, "kapımız açık" çağrısında bulundu.

Yarım asırdır olduğu gibi bu süreçte de Millî Gençlik-Anadolu Gençlik’in üniversite serüveninde gençlerin yanında olduğuna dikkat çeken Salih Turhan, “Temiz mekânlar, helalinden sofralar, kalbi güzel dostlar ve Yeni Bir Dünya’nın heyecanını teklif ediyoruz” dedi.

SALİH TURHAN: “MGV-AGD SENİNLE”

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yarım asır olduğu gibi bu süreçte de Millî Gençlik - Anadolu Gençlik, üniversite serüveninde seninle!” ifadelerini kullandı. Turhan, “Gençlerimize lüks ev ve yurt vaadinde değiliz. Ancak temiz mekânlar, helalinden sofralar, kalbi güzel dostlar ve Yeni Bir Dünya’nın heyecanını teklif ediyoruz. Bekleriz kardeşim" diye ekledi. 

 

 

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