  • BIST 2.408,07
  • Altın 904.67
  • Dolar 15.4809
  • Euro 16.104
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eren-Kış operasyonları kapsamında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da aralarında olduğu 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Ağrı Dağı kırsalında 80 gün süren operasyonun yeni görüntülerine ulaşıldı.
Ağrı Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "ara-bul-yok et" taktiğiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat'ta Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı Operasyonu" başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 timin görev aldığı operasyonda bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde, "Y" harfi şeklindeki mağara tespit edildi.

Teröristlerin barındığı mağarayı çembere alan güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın noktalar bombalandı.

100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 kilometre yol yapıldı, 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihaz bölgeye sevk edildi.

80 gün süren çalışmalar sonucu bölgeden 14 bin 770 kamyon hafriyat çıkartılarak yer altı mağarası bulundu. Komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yer altı sığınakları tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, operasyonla ilgili bilgi aldı ve birliklere moral verdi.

9 Mayıs'ta sona eren operasyonda aralarında PKK'nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 28 sığınak, depo, barınak imha edildi, 23 mayın, el yapımı patlayıcı, 2 termal dürbün, 2 silah üstü dürbün, 2 büyük ve 4 küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonun yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, askerlerin ve iş makinelerinin teröristlerin bulunduğu yer altı mağarasına ulaşabilmek için yaptığı çalışmalar yer alıyor. Ayrıca askerlerin teröristlere teslim olun çağrısı yaptığı ve PKK mensuplarının mağara içerisinde çok sayıda yaşam alanı oluşturduğu görülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'daki Kaputaş 'Avrupa'daki en iyi 40 plaj' arasında gösterildi13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Hava Kuvvetlerinin 401. Test Filo Komutanlığı milli silahları semalarda göreve hazırlıyor13 Mayıs 2022 Cuma 13:10
  • Diyarbakır'da 140 kilogram eroinle yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:48
  • Kamu ihalelerinde ek fiyat farkı uygulamalarının ayrıntıları belli oldu13 Mayıs 2022 Cuma 12:47
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: PKK'yı YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Türkiye'nin güneş enerjisi sektörü Almanya'da tanıtıldı13 Mayıs 2022 Cuma 12:46
  • Yeniden görülen 'Balyoz Planı' davasında 12 yıla kadar hapis istemi13 Mayıs 2022 Cuma 12:40
  • Bartın-Karabük kara yolundaki heyelan bölgesinde güçlendirme çalışması13 Mayıs 2022 Cuma 11:39
  • Nefes borusuna su kaçan Zeynep Mira'yı 'Heimlich manevrası' ile kurtardı13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
  • Beykoz'da otomobil bagajında tehlikeli yolculuk13 Mayıs 2022 Cuma 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti