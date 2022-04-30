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Ağrı'da çiftçilere 30 ton tohum dağıtıldı

Ağrı'da, sözleşmeli tarıma başlayan 450 çiftçiye büyük bir bölümü hibe yoluyla toplam 30 ton danelik mısır, silajlık mısır ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı.
Ağrı'da çiftçilere 30 ton tohum dağıtıldı

Valilik tarafından hayata geçirilen, İl Özel İdaresince finanse edilen yüzde 80 hibeyle çiftçilerin desteklendiği "Danelik Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması", "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" ile Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen yüzde 75 hibeli "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projelerini kapsayan "Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım Töreni" düzenlendi.

Vali Osman Varol, Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, dünyada başlayan salgınla tarım ve gıda güvenliğinin dünyanın en önemli meselelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sanayi alanında çok önemli mesafeler katettiğini ve bunun yanı sıra çok önemli bir tarım ülkesi olduğunu ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en büyük tarımsal üreticisiyiz. Tarımsal hasılası Avrupa'da en yüksek olan ülkeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın internet sitesine bakınız. Avrupa'da hangi ülkenin hangi ürünü ne kadar ürettiği ve bundan ne kadar gelir elde ettiği açıktır. Biz Avrupa'nın en güçlü tarım ülkesiyiz. Biz sübvansiyon, ekonomimizin gücü olarak da biz henüz çok zengin bir ülke değiliz. Vatandaşlarımızla elimizden geleni paylaşıyoruz ve keşke daha fazla olsa daha fazla paylaşsak. Bir de imkanlarımız kısıtlı olduğu için Avrupa kadar sübvansiyon yapabilen bir ülkede değiliz. Milli gelirine oranla dünyada en fazla tarımsal destek veren ülkelerden biriyiz. Ülkemiz çok zengin olmadığı için o miktar çok fazla tekabül etmiyor. Bütün desteklerimiz, Fransa'nın tek bir sektöre verdiği tarımsal destek kadar. Buna rağmen en büyük üretici ülkeyiz. Bunu muhafaza etmek, sürdürmek ve aynı zamanda da geleceğe taşımak zorundayız."

Vali Varol, merkezi hükümet kaynaklarıyla çiftçilere çok büyük destekler verildiğini belirterek, kentte son bir yıl içerisinde büyükbaş ve büyükbaş hayvan sayısında yüzde 10'luk artış olduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde ve Ağrı'da, her alanda yapılan yatırımlardan bahsetti.

Belediye Başkanı Savcı Sayan da ele ele vererek tarımda Ağrı'yı şaha kaldırmak için mücadele edeceklerini anlattı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, firma yetkilileri ve çiftçilerin katıldığı program, firma yetkilileriyle çiftçileri temsilen seçilen çiftçilerin, sözleşmeleri imzalaması ve tohumların dağıtımıyla sona erdi.

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