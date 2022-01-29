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Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi

AĞRI'da kar yağışı sonrası kapalı köy yollarını açmak için il özel idaresinde görevli 91 personelden oluşan ekipler; 81 iş makinesiyle 2 bin 300 metre rakımda gece gündüz zor arazi şartlarına rağmen çalışmasını sürdürüyor.
Ağrı'da ekiplerin 2300 rakımda karla mücadelesi

Ağrı'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı durdu. Çok sayıda köyün yolunu ulaşıma kapatan yağış sonrası Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmasına başladı. 91 personel, 81 iş makinesi ve 8 mobil ekip, kent ve ilçelerine bağlı köylerin şehirle bağlantısını sağlamak için çalışmasını sürdürüyor. 2 bin 300 rakımda yer alan Sarıharman, Soğan, Başçavuş, Gümüşyazı, Çukuralan ve Bölükbaşı köy yollarını ulaşıma açmak için uğraşan ekipler, zorlu arazi şartlarıyla da mücadele ediyor. 

Yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten kepçe operatörü Mustafa Çelik, "Bulunduğumuz bölge deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 300 metre yükseklikte, kent merkezine 36 kilometre uzaklıkta. Bu yolda yaklaşık 16 köyümüz var. Bu bölge çok sarp bir arazi. Operatör açısından kesinlikle hata kabul etmeyen bir yol ve yaklaşık 24 saattir bu yolu açmak için çalışıyoruz. Yağış ve tipiden dolayı köy yollarımız sürekli kapanıyor. Ekip olarak yolları ulaşıma açmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Köy yollarını açtığımız zaman köylünün gözündeki o mutluluk, o heyecan bizi daha da motive ediyor" dedi.

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