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Ağrı'da, karda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

AĞRI'da etkili olan günlük yaşamı olumsuz etkilerken, köy yolunda minibüste mahsur kalan 7 kişi, il özel idaresi ekiplerince kurtarıldı.
Ağrı'da, karda mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

Ağrı’da iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelinde 374 köy yolu ulaşıma kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürürken, kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Hanoba köyüne yolcu taşıyan bir minibüsün mahsur kaldığı bilgisi alındı. Minibüsün şoförü Mehmet Koçyiğit, 6 yolcusuyla mahsur kaldığını belirterek, ekiplerden yardım istedi. Dönerdere ve Hanoba köyü arasında mahsur kalan minibüstekiler, bölgeye ulaşan il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah gittikleri kent merkezinden köye dönerken kar yağışı nedeniyle Dönerdere ve Hanoba köyü arasında 6 yolcuyla mahsur kaldıklarını belirten sürücü Mehmet Koçyiğit, "Yaklaşık 4 saat boyunca yolda mahsur kaldık. Kendi imkanlarımızla çıkamayınca İl Özel İdaresinden yardım istedik. Sağ olsunlar ekip geldi ve yolumuzu aça aça ilerliyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Karda yollar kapanınca minibüsün ilerleyemediğini belirten Hanoba Köyü Muhtarı Sabri Gözalan, "İl özel idaresinden yardım istedik. Geldiler hem yolu açtılar hem de arabayı kurtarıp köyümüze kadar getirdiler. Ağrı'da kar çok yağıyor ve yollar sürekli kapanıyor. Ama ekipler her gün yolları açıyorlar. Hiç mağduriyet yaşamıyoruz. Çok memnunuz çalışmalardan. Kar yağar yağmaz yollarımız açılıyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

'AĞRI'DA DOĞA ŞARTLARI KIŞIN ÇOK ZOR VE BİZDE SÜREKLİ MÜCADELE HALİNDEYİZ'

Yolda kalan minibüsü kurtardıktan sonra köye kadar araca eşlik eden iş makinesi operatörü Mustafa Çelik, şunları söyledi:

"80 araç, 91 personel ile sürekli köy yollarındayız. Ağrı'da iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Birçok köy yolumuz kapandı. Yolları açmak için sürekli çalışma halindeyiz. Bugün de yol çalışmalarında bize mahsur kalanların olduğu bilgisi geldi. Şu ana kadar köylerde hastalar için gelen iki ambulans ile bir köy minibüsünü kurtardık. Dün geceden beri yağan kar olumsuz etkiliyor hayatı. Ağrı'da doğa şartları kışın çok zor ve bizde sürekli mücadele halindeyiz. Şu anda deniz seviyesinden 2 bin 100 metre yükseklikteki köylerimizin yollarını açıyoruz. Ekip olarak mesai gözetmeksizin aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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