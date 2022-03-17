Ağrı'da mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 27 kilometre uzaklıktaki Beklemez köyüne bağlı Kardeşler mezrasında yaşayan Muhsine Oğur ve 2 aylık kızı Helin rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan kar ve tipiden dolayı yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen anne ve bebeğin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine biri paletli 2 ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma açık olduğu Karadoğu-Beklemez köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına kadar ulaştı.

Ekipler, bu mevkiden sonra ulaşıma kapalı olan 10 kilometrelik yolda yer yer 1 metreyi bulan karla mücadele ederek paletli ambulansla mezraya ulaşıp anne ve bebeğine ilk müdahaleyi evinde yaptı.

Paletli ambulansa alınıp yolun açık olduğu mevkiye kadar getirilen anne ve bebeği, 7 saatlik bir mücadelenin ardından ambulansa teslim edildi.

Anne Muhsine ve minik Helin Oğur daha sonra kaldırıldıkları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.