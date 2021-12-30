Ağrı'da termometreler gece sıfırın altında 26 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Erzurum'da araç ve iş yeri camlarının buz tuttuğu Erzurum'da, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kars

Kars'ta soğukların etkisiyle akarsular ile göller buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte yaşanan dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öte yandan Kars-Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü'nün etrafında bulunan kayalıklarda oluşan buz sarkıtları güzel görüntü oluşturdu.

Ardahan

Ardahan'da ise yol ve kaldırımlarda buzlanmalar oluştu.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte, ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.

Ağrı

Ağrı'da da soğuklar nedeniyle nehirler ve dereler buzla kaplandı.

Ağrı-İran kara yolunda etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ev ve iş yeri camlarının buz tuttuğu kentte vatandaşlar, soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 26, Ardahan'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 12, Iğdır'da 10, Erzincan'da 7, Tunceli'de 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli'de 6, Erzincan'da 4, Iğdır'da 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 12, Ağrı'da 13 derece olması bekleniyor.