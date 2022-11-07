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Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı var

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, TIR ve tankerin karıştığı kazada, araçlar alev aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı var

Tutak ilçe merkezine girişte, saat 14.30 sıralarında TIR, tanker ve yolcu otobüsü, kazaya karıştı. Kaza sırasında araçlar alev aldı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçlara müdahale etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 7 ölü ve 8 yaralının olduğunu açıkladı. 

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BAKAN KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak kara yolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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