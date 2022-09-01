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Ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı: Yüzde 80'i aşması bekleniyor

Ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,27 artmasını bekliyor.
Ağustos ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı: Yüzde 80'i aşması bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,27 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Eylül Pazartesi günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,27 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,60 ve en yüksek yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,27) göre bir önceki ay yüzde 79,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 81,65'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,37 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,46'dan yüzde 72,35'e yükseldi.

Dönem    Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)    Aylık Beklenti (Yüzde)    Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak    38,12    10,09    11,10
Şubat    38,05    4,14    4,81
Mart    44,78    5,34    5,46
Nisan    57,70    5,96    7,25
Mayıs    61,20    5,49    2,98
Haziran    65,50    4,44    4,95
Temmuz    70,46    3,40    2,37
Ağustos    72,35    2,28     

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