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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, işsizlik ağustos ayında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında işsizlik yüzde 10,1 düzeyindeydi.
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

İşsizlik ağustos ayında yüzde 9,6 ile tek haneye geriledi. İşsizlik temmuz ayında yüzde 10,1 düzeyindeydi. 

İşsiz sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ağustosta bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,3 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

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