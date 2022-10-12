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Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 1 artış kaydetti.
Ağustos aynı sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta yıllık yüzde 4 artmasını bekliyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Aylık bazda bakıldığında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,8 arttı.

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