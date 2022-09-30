Ağustosta dış ticaret açığı yüzde 160 arttı

Dış ticaret açığı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159.9 artarak 11.2 milyar dolara ulaştı

TÜİK ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ağustosta ihracat yüzde 13.1 artışla 21 milyar 337 milyon dolara, ithalat ise yüzde 40.4 artışla 32 milyar 531 milyon dolara çıktı.

Böylece ağustosta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 159.9 artarak 11 milyar 194 milyon dolara ulaştı.

Böylece yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 18.2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat ise yüzde 40.7'lik yükselişle 239 milyar 43 milyon dolara ulaştı.