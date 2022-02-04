  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

AHİD korosu kuruldu

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkez Kadın Kolları tarafından Türk Halk Müziği korosu kuruldu.
AHİD korosu kuruldu

AHİD Kadınlarından oluşan ve Şefliğini Erdoğan Tozoğlu’nun yaptığı koro, çalışmalarına başladı. Şef Tozoğlu, Dernekteki kadınların dinamiklerini harekete geçirmek adına için çok sesli, çok dilli, çok kültürlü bir koro oluşturmaya karar verdiklerini aktardı.

koro-(1).jpg

Türk müziğimizin temeli Halk müziğimizdir diyen Tozoğlu, “Yeni kurulan ve ilk defa eğitim alacak katılımcılara nota ve repertuvar eğitimi çalışmaları yaparken Türkülerle başlarız. AHİD’de de böyle başladık. Henüz beş çalışma yaptık ancak koristlerimiz Türk Müziği ses ve nefes eğitimini başarıyla aldılar. Eğitime Türk Müziğinin temel makamı olan Uşşak makamında türkülerle başladık. Yaklaşık yarım oktav içindeki klasik türkülerimizi çalıştık. Diğer yandan bağlama ve ud başta olmak üzere temel sazlarımız için de eğitimimiz başladı. Ankaralıları, Ankara’ya hizmet edenleri, türkü sevdiği için türkü söyleyecek, müziğimizi sonraki kuşaklara ulaştıracak türküseverleri bekliyoruz.” Diye belirtti.
Koro çalışmalarına katılan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Derneğimizde geleneksel sanatlar anlamında çeşitlilik yaşıyoruz. Şimdi de Kadınlarımızdan oluşan bu koromuzu faaliyete geçirdik. Bugün ben de onlara eşlik ettim, hep birlikte güzel vakit geçirdik. Koromuz derneğimize ve Ankaramıza hayırlı olsun.” dedi.
Koro çalışmaları derneğin genel merkezinde cumartesi günleri yapılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent güne kar ile başladı04 Şubat 2022 Cuma 09:08
  • Açıkgöz'ün kardan panda hayali gerçekleşti04 Şubat 2022 Cuma 04:25
  • Çocuklar gazete kâğıdından, çerçeve ve cupcake yaptı04 Şubat 2022 Cuma 03:24
  • Sincan'da 133 okulda detaylı dezenfeksiyon çalışması yapıldı04 Şubat 2022 Cuma 02:25
  • Sincan Belediyesi personeli donmak üzere olan baykuşu kurtardı04 Şubat 2022 Cuma 01:26
  • Başkan Yaşar yeni sera inşaatını denetledi04 Şubat 2022 Cuma 00:24
  • Çiftler, 2 Şubat 2022'de evlenmek için sıraya girdi04 Şubat 2022 Cuma 00:23
  • Kahramankazan Belediyespor U-18 futbol takımı namağlup şampiyon oldu04 Şubat 2022 Cuma 00:22
  • BelPlas ürünleri E-ticaret ile satışta sunuldu04 Şubat 2022 Cuma 00:21
  • Ankara ayazında vatandaşlara sıcak çorba ikramı04 Şubat 2022 Cuma 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti