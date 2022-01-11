Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.041,35
Altın
796.47810
Dolar
13.838
Euro
15.6817
Ankara
10 °C
İstanbul
10 °C
İzmir
12 °C
Konya
7 °C
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Terim futbolcularla vedalaştı
Soylu'dan çok sert sözler: Geri zekalı Karayılan, senin canını alacağız
DSÖ kabusu açıkladı: Avrupa'nın yarısına bulaşacak
Giresun'daki barınak sokak hayvanlarına şifa oluyor
Minik Asiye'nin doktoru kötü gelişmeyi duyurdu
Süper Lig'de görünüm
Temizlik malzemesi üreten meslek lisesinden 5 milyon 101 bin liralık ciro
Türkiye'nin makine ihracatı 22 milyar doları aştı
RTÜK Başkanı Şahin'den çağrı: Bunun yaygınlaştırılmasına fırsat vermeyin
140 bin metal işçisi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor
Türkiye'nin makine ihracatı 22 milyar doları aştı
Bakan Soylu: DEAŞ ve PKK, güneyimizde Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini tamamen bitirdi, yeniden kurmaya çalışıyor
Terör örgütü PKK kenevir ekimi yapanlardan 5 milyon lira sözde 'vergi' toplamış
Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülen genç kızın cenazesi defnedildi
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
11 Ocak 2022 Salı 14:44
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da sağanak yağış hayatı etkiledi, minibüs su dolu çukura düştü
Beşiktaş'ta ağaca çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı
Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu
Bayılan çocuğa ilk müdahaleyi jandarma komutanı yaptı, o anlar kamerada
Tekirdağ'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kamerada
Son Eklenen Videolar
Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti
D-100 Karayolu'nda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti
Emekli maaşını yolda düşürdü, bulan memur teslim etti
Camından fırladığı TIR’ın altında kaldı; kaza kamerada
Eşini öldürüp oğlunu eve çağırdı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Futbol camiasından Ahmet Çalık'a başsağlığı mesajı
Sürüler halinde görüntülenen yaban keçileri
Dünyanın en ilginç otomobili
Saklıkent kayak tutkunu turistlerle doldu
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 11 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ
Ankara Baraj Doluluk Oranı 11 Ocak 2022 - ASKİ
Ankara hava durumu 11 Ocak 2022
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.