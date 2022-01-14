  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Ankara -7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -8 °C
»

Ahmet Çalık'ın ismi yaşatılacak

Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın ismi Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bir parkta yaşatılacak.
Ahmet Çalık'ın ismi yaşatılacak

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da İttifak Holding Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara'da geçtiğimiz Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan Milli Futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından Battalgazi Mahallesi'ndeki parka verilecek.

ÖRNEK BİR SPORCUYDU
Ahmet Yılmaz Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ahmet Yılmaz Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu... Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir olan Ankara'da yaşatarak asla unutulmamasını sağlamak istedik. Battalgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parkımıza Ahmet Çalık kardeşimizin ismini vereceğiz. Ahmet kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm spor camiasını başsağlığı diliyoruz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nezaket Okulu'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 00:23
  • Keçiören’e 35 yeni spor tesisi yapıldı15 Ocak 2022 Cumartesi 00:22
  • Devlet Bahçeli Tesisleri, emeklilere 5 yıldızlı konfor sağlıyor15 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
  • İçinde çocuk bulunan otomobili çalan şüpheli yakalandı14 Ocak 2022 Cuma 15:39
  • Ankara'da lüks otomobil çetesine 'change' operasyonu: 3 tutuklama14 Ocak 2022 Cuma 15:25
  • 185 yıl hapis cezasıyla aranan bilişim dolandırıcısı yakalandı14 Ocak 2022 Cuma 09:32
  • TMO, Kahramankazan'da alım merkezi açacak14 Ocak 2022 Cuma 04:25
  • Arif Nihat Asya, vefatının 47'nci yıl dönümünde şiirleriyle anıldı14 Ocak 2022 Cuma 03:20
  • Personele Afet Farkındalık Eğitimi verildi14 Ocak 2022 Cuma 01:27
  • Başkan Ertuğrul Çetin, Proje Değerlendirme Toplantısına katıldı14 Ocak 2022 Cuma 00:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti