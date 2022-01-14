Ahmet Çalık'ın ismi yaşatılacak

Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın ismi Altındağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bir parkta yaşatılacak.

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da İttifak Holding Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara'da geçtiğimiz Salı günü geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan Milli Futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından Battalgazi Mahallesi'ndeki parka verilecek.

ÖRNEK BİR SPORCUYDU

Ahmet Yılmaz Çalık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Ahmet Yılmaz Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu... Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir olan Ankara'da yaşatarak asla unutulmamasını sağlamak istedik. Battalgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız parkımıza Ahmet Çalık kardeşimizin ismini vereceğiz. Ahmet kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve tüm spor camiasını başsağlığı diliyoruz." dedi.