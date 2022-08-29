Ahmet Davutoğlu, Kocatepe’de 100. Yıl yürüyüşüne katıldı

Partisinin Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü münasebetiyle organize ettiği etkinliklere katılmak için Afyonkarahisar’da bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocatepe’den Zafer Tepe’ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, milletimizin bağımsızlık ve istiklal uğruna ortaya koyduğu azmin en kıymetli örneklerinden biri olarak gösterilen Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi’nin 100. Yıl Dönümü münasebetiyle partisince Afyon Kocatepe’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

Partisinin Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü münasebetiyle organize ettiği etkinliklere katılmak için Afyonkarahisar’da bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kocatepe’den Zafer Tepe’ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Davutoğlu, Kocatepe’de yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

“Bundan tam 100 yıl önce yürekleri bütün Anadolu’yu kaplayan binlerce mübarek asker burada, böyle bir gece karanlığında sabah hazırlandılar. Şehitliğe hazırlandılar, gaziliğe hazırlandılar. Gazi Mustafa Kemal’in verdiği emirle düşman askerine yöneldiler. O sabah ilk fethedilen yer Tınaz Tepe’ydi. Arkasından, 29 Ağustos sabahı diğer tepelere girerek, bu al bayrağı diktiler.

Ülkenin her bir köşesinden gelmişlerdi. Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi Balkanlardan, Kafkaslardan yani her bir köşeden gelen insanlar son müdafaamız diyerek Anadolu’yu bir kale gibi müdafaa etmek üzere bedenlerini ortaya koydular.

Bedenlerinden daha da büyük olan yüreklerini ortaya koydular.

Dava büyüktü, dava kutsaldı.

Yine bir 26 Ağustos’ta başlayan Malazgirt Muharebesi’nden bu yana ilk kez Anadolu böylesi bir işgal görüyordu. Haçlı orduları gelmişlerdi ama geldikleri gibi gitmişlerdi.

İşte bir nevi yine 26 Ağustos sabahı yine tekbirlerle 1071’de vatan kılınan Anadolu toprakları 1922’de ebediyen vatan kalacak nidalarıyla gelecek nesillere aktarılacak şekilde kendini ortaya koydu.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yanan istiklal mücadelesi işte burada 26 Ağustos 1922’de bir anlamda burçlara dikildi ve al bayrak buradan İzmir’e doğru yiğitlerin elinde yola çıktı. İstila ordusuna karşı binlerce insanın seferberliğiydi bu. Ve al bayrağımız 27 Ağustos’ta tekrar Afyon’a dikildi. 29 Ağustos’u 30 Ağustos’a bağlayan gece Gazi Mustafa Kemal komutanlarıyla birlikte her bir mevziden sıkıştırılacak Yunan ordusunun nasıl tasfiye edileceğinin hesaplarını yapıyorlardı. 25 Ağustos’ta bir gece yarısı başlayan taarruz 29 Ağustos’u 30 Ağustos’a bağlayan gece düşman ordusunun tamamıyla kuşatılmasıyla neticelendi.

HEPSİNE MİNNET BORÇLUYUZ

Hepsine minnet borçluyuz. Allah’a şükür onlara minnet makamındayız. Bilinsin ki bu topraklar bize ebediyen vatan kılınmıştır. Hiçbir güç bu toprakları bölemez. Anadolu bir daha asla esir edilemeyecek.

“Cumhuriyet’in 100. yılında karabulutları dağılmış ve geleceğe azimle, inançla bakan bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz.

Gençlerimizin yurt dışına gitmeyi düşünmediği, kadınlarımızın aşlarını kaynatmakta sıkıntı yaşamadığı, çiftçilerimizin topraklarını bereketlendirdikleri yeni bir Türkiye’ye hep beraber burada inşa etme sözü veriyoruz.

Nasıl 100 yıl önce bir millet ayakta kalabilmişse bugün de bu zor ekonomik şartlar altında ayağa kalkması mukadderdir.

Bizler şehitlerimize olan borcumuzu, milletimize olan borcumuzu hep beraber ödeme kararlılığı ile Kocatepe’deyiz.

Kocatepe’den Anadolu’nun her bir köşesine ve mazlum milletlere selam olsun.

Bütün emperyalist istila çabalarına karşı birlikte olacağız.

Allah şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.

Emanetleri her daim omuzlarımızda, zihinlerimizde, yüreğimizde.”





