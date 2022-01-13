Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Önder Karaveli basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündeme dair konuştu.

Başkan Çebi, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başında yer alan Önder Karaveli'nin, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başladığını açıkladı.

Çebi, "Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir." şeklinde konuştu.

Çebi ayrıca Ceyhun Kazancı'nın sportif direktör olarak göreve başladığını da sözlerine ekledi.

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Ahmet Çalık, rahmetli nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum.

Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş'ın geleceği çok fayda sağlayacaktır.

Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok.

"Başarısız olan hakemler cezalandırılmalı"

İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, ben, herkes konuşuyor. Hakemlerden herkes şikayet ederken, bu işlerden kim menfaat sağlıyor? VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. Biz nasıl cezayla susturulmaya çalışılıyorsak, işini yapamayan hakemlere de cezalar verilmeli. Ödül var, ceza yok. Böyle bir sistem olmaz. Eğer hakem arkadaşlar bir hata yaparsa, bunun cezasını çekmeli. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar.

"Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu"

Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz.

"Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir"

Önder Karaveli teknik direktörümüzdür... Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş'ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Önder Karaveli'nin açıklamaları şu şekilde;

Ahmet Çalık'ın haberini aldıktan sonra İlhan Palut hocamı aradım, açamadı doğal olarak. Açamadığını için sevindim, çünkü ne diyeceğimi bilemiyordum. Ahmet Çalık'ın ailesine sabırlar diliyorum.

Beni tanıyan insanlar bir şeyi çok iyi bilirler. Ben, kalbimin sesiyle yaşayan bir insanım. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Bugün burada olmamı oturmamı sağlayan şey de kalbimin sesidir.

Benimkisi, Türk futbolu, Türk gençleri için adanmış bir hayat. Bundan asla vazgeçmeyeceğim. Bana önce futbolcu olma şansı tanıyan, sonra da antrenör olma şansı tanıyan Beşiktaş için adanmış bir hayatım var. Beni bu hale getiren şey, öz kaynak düzeni. Daha önce de söyledim, bir kere daha söylüyorum. Beşiktaş U19 takımındaki teknik ekibe görev veren, Sergen hocadır. Bize inandı, güvendi. Görevde olduğu sürece, bize her konuda son derece yardımcı, destekçi oldu. Ona bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Serpil Hamdi Hoca'nın kurduğu bu düzenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum... Karşıma çıkan başka şeyler olmasına rağmen Beşiktaş Özkaynak Düzeni'nde çalışmayı tercih ettim...

Genç oyuncu diye bir şey yoktur. Oyuncular vardır. Emirhan İlkhan'la ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. Emirhan konusunda en az emek bana aittir. Onunla 5 aydır çalışıyorum. Onunla bunca yıl çalışan antrenörlerin emeği daha büyüktür.

Sadece bir insan üstüne almaya çalışmasın lütfen. Sadece antrenörlerin mi? Malzemecinin de aşçının da emeği vardır. Benim yaptığım şey, Emirhan İlkhan'a güvenmek. Ben sadece Beşiktaş'ın gençlerine değil, Türkiye'nin gençlerine güveniyorum.

Emirhan İlkhan'la ilgili yaptığımız şey, yapabileceklerine inanmaktı. Tersini söylüyorum, ya Emirhan kötü bir performans sergileseydi? Benim ona olan güvenim değişmeyecekti. Emirhan özelinde tüm gençlerimiz için söylüyorum.

Hata yapacak bu gençler. İçimizde hatasız insan var mı? Oyuncularıma anlattığım şey her zaman, aynı hataları tekrarlamamaları yönünde olmuştur. Lütfen farklı hatalar yapın. Bu görev bana verildiği günden beri ben bir an bile yarın ne olacak diye düşünmedim. Bir kere bile acaba bu maçı kazanırsak ne olur, kaybedersek ne olur diye düşünmedim. Bana emanet edilen şey, beni çok zorlayacaktı çünkü çok sevdiğim bir şey bana emanet edildi.