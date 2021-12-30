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Ahmet Özhan'dan 'gerekirse yarım ekmek yeriz' eleştirilerine cevap

"Gerekirse yarım ekmek yeriz" sözleriyle eleştiri oklarını üzerine çeken sanatçı Ahmet Özhan, neden hedef alındığına anlam veremediğini belirterek sözlerine açıklık getirdi.
Ahmet Özhan'dan 'gerekirse yarım ekmek yeriz' eleştirilerine cevap

Döviz kurlarının son haftalardaki sert dalgalanması ve sonrasında yapılan zamlar hakkında konuşan tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz. Bunun mükafatını alırız" demiş ve eleştirilerin odağı olmuştu.

Konuyla ilgili eleştirlen devam etmesi sonrası Özhan, söylediği sözlere açıklık getirdi.

Günaydın'dan İlker Gezici'ye konuşan Özhan, kendisini eleştirenlerin neyden rahatsız olduğunu merak ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Terbiye sınırını aşmayan eleştirilere açığım ama hakaret edeni savcılığa vereceğim. Nefes aldığım sürece inandığım şeyleri söylemeye devam edeceğim.

Dolar tahribatıyla yerlerde sürüklenecek bir ülke olmadığımızı ifade ettim. Bu kimi rahatsız edebilir? Türkiye'nin vakur, haysiyetli ve dik duruşunu çekemeyenler, bunu hazmedemeyenler söylemimden rahatsız oldu.

Ahlaki düşkünlük içindeki o gruba üzülüyorum."

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