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Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı

Isparta'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sahne alan sanatçı Ahmet Şafak, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle konserini yarıda bıraktı.
Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Ahmet Şafak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sahneye çıkarak Şafak'tan Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle konserin devam etmemesi ricasında bulundu.

Bunun üzerine Ahmet Şafak, konseri yarıda bırakarak kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Başkan Başdeğirmen de kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

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