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Ahmet Yesevi, Musiki Muallim Mektebi'nde anılacak

Musiki Muallim Mektebi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşecek olan “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programının bu ay ki konusu Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden Ahmet Yesevi olacak.
Ahmet Yesevi, Musiki Muallim Mektebi'nde anılacak

Mamak Belediyesi’nin gerçekleştirdiği “Gönül Şehrini İmar Edenler” programı her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatmaya devam ediyor. Musiki Muallim Mektebi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşecek olan “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programının bu ay ki konusu Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden Ahmet Yesevi olacak.  Prof. Dr. Haşim Şahin’in konuk olacağı, Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek program 21 Ocak Cuma, Saat 19.00’da başlayacak.

Önemli Fikirleri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız
İbn-i Sina’dan Mevlana’ya, Yunus Emre’den Ahmet Yesevi’ye, Hacı Bektaş Velî’den Hacı Bayram Velî’ye kadar Türk toplumunu ve dünyayı etkileyen önemli isimleri, ‘Gönül Şehrimizi İmar Edenler’ başlıklı bir dizi program serisiyle Mamaklılar buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizlere sevgiyi, merhameti, adaleti öğütleyen önemli isimlerin fikirleri, üslupları ve tecrübelerini, alanında uzman akademisyenlerin anlatımıyla bu tür etkinliklerle günümüze taşıyacağız. Ortak değerlerimizin anlam ve öneminin pekiştirileceği bu özel program serisine tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

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