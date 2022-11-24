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Aile Diş Hekimliği modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot uygulaması yapılan "Aile Diş Hekimliği" modeli, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek.
Aile Diş Hekimliği modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak

AA muhabirinin, 21-27 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, diş ve dişeti hastalıkları önlenebilir sağlık sorunları arasında yer alıyor.

Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlendirilmesiyle bireylerin çok küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş bakımını alışkanlık haline getirmesini sağlamak, sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için atılacak en önemli adım olarak gösteriliyor.

Koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları, ağız sağlığının korunmasının temelini oluşturuyor. Bu şekilde, ağız ve diş sağlığı sorunlarının erken teşhis edilmesi, ilerlemesinin önlenmesi veya erken aşamada tedavi şansı yakalanabiliyor.

Türkiye'de 2002 sonrası gerçekleştirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile özellikle ağız ve diş sağlığı alanında büyük yatırımlar yapılarak, bu alanda tedavi edici hizmetlere erişilebilirlik artırıldı. Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda da hayata geçirilen pek çok proje ile diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturuldu.

"KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI MEVCUT SİSTEME ENTEGRE"

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık eğitimleri, ağız diş muayeneleri, yılda iki kez florürlü vernik uygulaması ve öğrencilere diş macunu-diş fırçası dağıtımının yapıldığı Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı (KADS) devam ediyor.

2022 yılında Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de pilot uygulaması başlatılan Aile Diş Hekimliği modeli ise özellikle 0-12 yaş grubu çocukların ağız ve diş sağlığı durumlarının kayıt altına alındığı, gerekli değerlendirmeler yapılarak koruyucu tedavilerin uygulandığı, düzenli takip ve kontrolünün sağlandığı bir sistem olarak sürdürülüyor.

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmaları mevcut sisteme entegre edildi. Bu kapsamda, bu konudaki hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve 0-12 yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün hale getirildi.

"RANDEVULAR MHRS ÜZERİNDEN ALINABİLECEK"

Aile Diş Hekimliği modeli, gerek tedavi kapsamı, gerek sevk zincirinin sağlanmış olması ve kurumlar arası koordinasyonu, gerekse bilgi sistemleri altyapısı ve kontrol mekanizmaları ile dünyadaki benzer uygulamalara örnek teşkil ediyor.

Sosyal devlet politikasını pekiştiren önemli bir adım olan Aile Diş Hekimliği modelinin, 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Modelin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında, randevular Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilecek.

Sistemle ayrıca ebeveynler, 0-12 yaş arası çocuklarının tüm ağız ve diş sağlığı tarama sonuçları ve takip randevularını e-Nabız üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede çocuklarda oluşabilecek diş problemleri erken dönemde tedavi edilebilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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