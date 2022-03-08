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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddetle mücadele başta olmak üzere kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Akademiden siyasete, kültür sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yanık, "Dünya tarihi yüzlerce yıl kendince önemli bir soruya cevap aradı. Kadınlar insan mıydı? Ruhu var mıydı? 15. yüzyılda batının en önemli meselelerinden biri kadınların ne olduğuna karar vermekti." ifadelerini kullandı.

Ancak bu tartışmalardan 200 yıl kadar önce 13. yüzyılda 2. Kılıçarslan'ın kızı Gevher Nesibe adına Kayseri'de bir şifahane inşa edildiğini ve bu şifahanenin dünyada tıp eğitimi ve sağlık hizmetleri verilen ilk merkezlerden biri olduğunu hatırlatan Yanık, bir tarafta kadının varlığına dair tartışmalar, diğer tarafta kadını yücelten bir medeniyet anlayışı olduğunu belirtti.

"Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir"
Bakan Yanık, Endüstri Devrimi ile kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve insan onuruna yakışmayacak şekilde çalıştırılmalarının 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak anılmasına sebep olduğunu anımsattı.

Bugünü kadınlara yönelik çalışmaları gözden geçirme, değerlendirme ve yol haritasını güncelleme vesilesi olarak gördüklerine işaret eden Yanık, 2002'den 2022'ye 20 yıldır kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden her bölgesinde kadınların kendi başarı hikayelerini yazmalarını destekleyip, varsa dezavantajları ortadan kaldırmak için çabaladıklarını vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Kadınların karar alıcı mekanizmalarda yer almaları, ekonomik ve ticari hayata daha etkin katılımları için birçok teşvik, destek ve proje yürütüyoruz. Kadınlarla ilgili hizmetlerimizin çıkış noktasını, kadınların güçlendirilmesi, kadının statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde kadının hak ettiği refah payına erişmesi oluşturuyor. Şiddetle mücadele başta olmak üzere, kadınlara yönelik eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Akademiden siyasete, kültür sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında kadınların daha görünür ve güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu, öz güvenli ve güçlü kadın, güçlü ve müreffeh bir toplum demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

Kaynak: Haber Kaynağı
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