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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımını hesaplara yatırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay ödenecek toplam 1 milyar 289 milyon lira evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım yardımını hesaplara yatırdı

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini hatırlattı.

Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modellerini uyguladıklarını ifade eden Yanık, bu modeller içinde evde bakım yardımının önemli yer tuttuğunu belirtti.

Ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

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