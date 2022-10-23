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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu ve önleyici hizmetleri SOHEP ile iyileştirecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) ile dezavantajlı kişilere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu ve önleyici hizmetleri SOHEP ile iyileştirecek

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) ile çocuk, kadın, yaşlı, engelli, geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylerin nitelikli sosyal hizmetlere erişiminin artırılması, dezavantajlı kişilere yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

AA muhabirinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bakanlık ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde "Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı" kapsamında, 17 Aralık 2020'de Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve bütçesi AB tarafından doğrudan hibe yöntemiyle karşılanan SOHEP başlatıldı.

Uluslararası koruma altındaki bireylerin yanı sıra çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların da nitelikli sosyal hizmetlere erişiminin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında Hatay, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kırıkkale, Osmaniye ve Aydın'da toplam 16 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) açıldı.

Proje çerçevesinde gelecek dönemde hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla SHM'lerde görev alan 3 bin personele eğitim verilmesi planlanıyor.

Gündüz Bakım Merkezlerinde "Beceri Stüdyoları" kuruluyor

Çocuklara yönelik hizmetlere erişimi artırmak için Çocuk Koruma Birimleri ve SHM'lerin bulunmadığı yerleşim alanlarında mobil hizmet araçlarıyla faaliyetler yürütülen projede 75 Çocuk Koruma Biriminin de yenilenmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından, SOHEP kapsamında yaşlıların sosyal ilişkilerini zenginleştirerek yaşam kalitelerini artırmak ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara gündüz bakım hizmeti sunulması amacıyla Mersin'de "Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi" açıldı. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Bursa ve Osmaniye'de aynı hizmeti verecek 5 merkezin açılması için çalışmalar sürüyor.

Gündüz Bakım Merkezlerinin tamamında mevcut ve yeni becerilerin geliştirilmesi için de "Beceri Stüdyoları" kuruluyor. Merkezlerde yaşlılara günlük bakım hizmetleri, danışma, dayanışma ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Bu merkezlerle yaşlıların ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun hizmetlere kaliteli ve ücretsiz olarak erişmeleri hedefleniyor.

Yine söz konusu proje kapsamında, kadınların ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi amacıyla hizmet veren toplam 150 Kadın Konukevi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin yenilenmesi planlanıyor.

Ayrıca, savaş, terör mağdurları ve ailelerin travmalarının azaltılması için yararlanıcılara farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri kapsamında, Aile Eğitim Programı ile Temel Yaşam Becerileri Eğitimleri de verilecek.

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