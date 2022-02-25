Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 79 bin kişiye 'aile danışmanlığı' hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2012'den bugüne yaklaşık 79 bin kişiye aile danışmanlığı hizmeti verildi.

Bakanlık tarafından aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012'den itibaren vatandaşlara ücretsiz "aile danışmanlığı" hizmeti sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla vatandaşlara sunulan hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla Bakanlık 18 Kasım 2019'dan itibaren de e-Devlet üzerinden başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden bugüne kadar 7 bin 932 kişi aile danışmanlığı hizmeti için başvurdu.

İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine de başvurulabiliyor

Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-basvurusu" linkinden talepte bulunabiliyor.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezine bizzat başvurarak da randevu sistemiyle aile danışmanlığı hizmeti alınabiliyor.

Söz konusu hizmet, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve "bireysel danışmanlık" olmak üzere üç başlık altında sunuluyor.

Uzmanlar aile danışmanlığı hizmetinde, eşlerin aile içi iletişim, aile içi çatışmaları çözme, stresle başa çıkma, sorun çözme ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi konularında destek olurken, boşanma süreci danışmanlığında ise çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri konusunda destek veriyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından 2012'den bugüne yaklaşık 79 bin vatandaşa aile danışmanlığı hizmeti verildi.