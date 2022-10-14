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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor. 14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınlandı. İlanla birlikte başvurular başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli  alıyor.

14 Ekim tarihli Resmi Gazete’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı yayınlandı.

İlanla birlikte başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2022.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanının detayları için TIKLAYIN.

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