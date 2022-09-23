AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi hizmet vermeye başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, işitme engelli vatandaşların, iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezinin (AİLEM) hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, yüzde 100 erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini vurgulayan Yanık, AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinin hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Yanık, "Özel çağrı merkezi ile işitme engelli vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde, yani her an ve durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

"AİLEM" Engelsiz İletişim Merkezinin ilk etapta Türk İşaret Dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye başladığını bildiren Bakan Yanık, merkezin önümüzdeki yıl daha geniş kadro ile daha etkin hizmet vereceğini duyurdu.

Yanık, "İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi nasıl çalışıyor?

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezine Bakanlığın internet sayfası üzerinden "AİLEM" uygulaması ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebiliyor.

Uygulama, iOS mobil marketinden ücretsiz indirilebilecek. Söz konusu mobil uygulama ile kullanıcılar kişisel telefonlarından tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmeti alabilecek. Türk işaret dilini kullanan bütün işitme engelli vatandaşlar AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinden faydalanabilecek.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinde, iki yönlü hizmet verilecek. Erişim modellerinden biri olan "telefon tercümanlığı" hizmeti ile işitme engelli birey görüntülü arama ya da mesaj yolu ile ulaştığı çağrı merkezindeki Türk işaret dili tercümanına talebini bildirecek, tercüman talebe göre istenilen kişi ya da kurumu arayarak iletişimi sağlayacak. İşlem esnasında görüşmeler kayıt altına alınacak.

İletişim merkezinden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise "Uzaktan Türk İşaret Dili Tercümanlığı" hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de, aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk işaret dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak.