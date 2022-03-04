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Airbnb, Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını askıya aldı

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, internet üzerinden rezervasyon ve konaklama imkanı sağlayan Airbnb, Rusya ve Belarus'taki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.
Airbnb, Rusya ve Belarus'taki operasyonlarını askıya aldı

Airbnb Üst Yöneticisi (CEO) Brian Chesky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Airbnb, Rusya ve Belarus'taki tüm operasyonlarını askıya alıyor." ifadesini kullandı.

Chesky, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 28 Şubat'ta yaptığı paylaşımlarda şirketin Ukrayna'dan kaçan 100 bin mülteciye ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını duyurmuştu.

Google, Rusya'daki online satış reklamlarını durdurdu
Öte yandan Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'in bölgede kullanımını askıya alan Google, Rusya'daki online satış reklamlarını da durdurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Olağanüstü koşullar altında, Rusya'da Google reklamlarını duraklatıyoruz. Durum hızla gelişiyor ve uygun olduğunda güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya devleri Twitter ve Snap de Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılarak bu ülkedeki reklamlarını durdurmuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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