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Airbus'tan Katar'a kötü haber

Airbus havacılık şirketi, Katar Havayolları ile olan 50 adet A321neo yolcu uçağı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Airbus'tan Katar'a kötü haber

Merkezi Hollanda'da bulunan çok uluslu havacılık devi Airbus, A350 yolcu uçağı ile ilgili kalite anlaşmazlıkları devam ederken yeni bir hamlede bulundu.

Airbus, Katar Havayollarının siparişi olan 50 adet A321neo yolcu uçağı siparişinin iptal edildiğini açıkladı.

Siparişin iptal nedenini ise açıklamayan Airbus, alınan kararın şirket haklarına uygun olduğunu belirtti.

KATAR AIRBUS'A DAVA AÇMIŞTI

Katar, 2017 yılında Airbus'tan 50 adet A321neo yolcu uçağı sipariş etmiş, Airbus ise uçakların 2022-2027 yılları arasında teslim edilmesini planladığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl Katar, uçakların yüzey boyasının olması gerekenden daha hızlı bozulduğu gerekçesiyle toplamda 34 Airbus A350 yolcu uçağını havalandırmama kararı almıştı.

Airbus ise boya kalitesi ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Katar'ın konuyu saptırmaya çalıştığını açıklamıştı.

Katar, geçtiğimiz senenin aralık ayında Londra Yüksek Mahkemesi'nde Airbus aleyhine dava açarak yasal işlem başlatmıştı.

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