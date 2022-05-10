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AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli çanta imha edildi

ATAŞEHİR'de cam şişe atık kutusunun üzerine bırakılan şüpheli çanta bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden çakmak gazı çıktı.
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı önündeki şüpheli çanta imha edildi

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nın önünde bulunan cam şişe atık kutusunun üzerine bir çantanın bırakıldığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Kıyafetlerini giyen bomba imha ekiplerinin patlattığı şüpheli çantanın içerisinden çakmak gazı çıktı. Şüpheli bir duruma rastlamayan polis ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, çantanın patlatılma anını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 

Olayın tanıklarından Ogün Özkan, "Ekipler geldiler, yolu kapattılar, güvenlik önlemleri alındı. Daha sonra bomba imha uzmanları geldi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan ve halkı uzaklaştırdıktan sonra, imha ederek etkisiz hale getirdiler. İçinde ne olduğunu bilemiyoruz, yaklaşamadığımız için. Oraya bir isim asılmıştı, gayet şüpheli bir durumdaydı. Duyarlı vatandaşlar polise ihbarda bulunmuş, polis ekiplerimiz de gerekeni yaptılar" diye konuştu.

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