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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa etti

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Twitter'dan yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, görevinden istifa etti

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta katıldığı bir etkinlikte dünyada yaşanan en sert devrimlerde bile lügate dokunulmadığının altını çizerken, Türkiye'de cumhuriyet dönemi ile birlikte lügatin, alfabenin ve dilin değiştiğini belirtmişti.

Kültür devrimine dikkat çekilen konuşmayı bağlamından koparan bazı medya organları, Mahir Ünal'ın 'Cumhuriyet düşmanlığı yaptığını' öne sürdü.
"Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim"

Eleştirilere yanıt vermek için dün yazılı bir açıklama yapan Ünal, "Ses bayrağım Türkçe ile gurur duyuyorum. kendimi Cumhuriyetin fikri hü irfanı hür bir evladı olarak görüyorum" demişti.

Bugün ise konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" dedi.

Ünal mesajında, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim" ifadesine de yer verdi.

Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi

Öte yandan Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine ise Özlem Zengin'in getirildiği öğrenildi.

Bilindiği üzere Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında aynı görevi yürütmüştü.

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