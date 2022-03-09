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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

Osman Nuri Kabaktepe, "AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den kar yağışı öncesi seferberlik çağrısı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, AK Partili ilçe belediyelerini ve teşkilatı, geçen kar yağışında olduğu gibi kenetlenmeye, vatandaşlara destek olmaya davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kabaktepe, geçtiğimiz aylarda yaşanan kar yağışının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ihmalleri nedeniyle kentte kaos yaşandığını ifade etti.

Osman Nuri Kabaktepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi İstanbul teşkilatımızı kenetlenmeye, vatandaşlarımıza destek olmaya davet ediyorum. AK Partili 25 ilçe belediye başkanımızı, hiçbir ayrım ve sorumluluk taksimi yapmadan bütün yolların açık tutulması için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum. İBB yetkililerini de uyarıyorum, 'önceden yemek sözümüz vardı', 'tatil planlarımız yapılmıştı' gibi bahanelerle 16 milyon İstanbulluyu ihmal etmeyin."

"İstanbul sahipsiz değildir"
İstanbul teşkilatına seferberlik çağrısında bulunan Kabaktepe, yarın itibarıyla İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini anımsattı.

Geçen kar yağışındaki kaostan tecrübe çıkararak, geçici olumsuzlukları ortadan kaldırma, şehre nefes, insanlara destek olma gayreti gösterilmesi gerektiğini belirten Kabaktepe, "AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak tıpkı geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi soğuk havaya aldırmadan kenetlenmek, evsiz insanlar başta olmak üzere hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri, sokakların neşesi kediler, köpekler ve kuşlar için seferber olmalıyız. Bu kritik 5 gün boyunca ilçe merkezlerimizin açık, çay kazanlarımızın kaynar, sıcak çorbalarımızın her daim hazır olmasını, ilçe başkanlarımdan hassaten rica ediyorum. Çünkü, biz hep birlikte büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Halka hizmet etmenin "önceden verilmiş yemek sözlerinden daha mühim olduğunu" vurgulayan Kabaktepe, şöyle konuştu:

"Önceden yemek sözümüz vardı, tatil planlarımız yapılmıştı gibi açıklamalarla bütün uyarılara rağmen, öngöremeyen, çözüm üretemeyen, gerekli tedbirleri almayan, görevlerini ihmal edip 16 milyon İstanbulluya soğuk kış günlerinde adeta cehennemi yaşatan İBB yetkililerini uyarıyorum; tedbirinizi alın. Şayet, mücadeleden çekiniyor, korkuyor, ne yapacağınızı bilmiyor iseniz, hiç olmazsa işi Büyükşehrin geçmişten bugüne, yetişmiş, donanımlı, atacağı adımı bilen, şehri tanıyan, karla mücadele uzmanlarına bırakınız. Unutmayın İstanbul ve İstanbullular sahipsiz değildir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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