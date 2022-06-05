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AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve AK Parti'li milletvekilleri, siyasete ara vererek futbol maçı yaptı.
AK Parti Kızılcahamam kampında bakanlar ve milletvekilleri halı saha maçı yaptı

AK Parti kampı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve bazı milletvekilleri toplantıdan arta kalan zamanda futbol maçı yaptı. Maç için halı sahaya gelen Ak Parti Milletvekili Alpay Özalan, "Benim olduğum yerde her zaman iddia vardır, merak etmeyin. Maçtan sonra görüşelim, kazanan dostluk olsun" dedi. Bakan Varank ise "İddia yok bizde, biz sahada konuşuruz, maçtan önce konuşmayız. Beni kaleye koymayın" diyerek espri yaptı. Maçı izlemek için gelen Bakan Çavuşoğlu da "Sahada fazla oyuncu var, meclis takımı, uzun süredir antrenmansız olduğum için oynamadım, gelecek sene inşallah" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN VARANK'A: İDDİA YOKMUŞ, NESİNE OYNUYORSUNUZ?
Basın mensuplarının 'iddia yok' demesi üzerine Bakan Varank'a seslenen Çavuşoğlu, "Mustafa Varank, nesine oynuyorsunuz, iddia yokmuş" diyerek espri yaptı. Varank ise "Sen bir üst tura geçtiğin için yenen seninle oynayacak Sayın Bakanım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Kamera olmayınca daha farklı oynuyorlar. Yayınlamayın, montaj derim çok yakından çektiniz" diyerek basın mensuplarını gülümsetti. Çavuşoğlu, Cahit Özkan'a da, "Cahit sen bu futboldan vazgeç, başka bir spora geçelim birader, golfe başlayalım" diyerek seslendi.

'HER YERDE ATAKSIN, BURADA FAZLA DEFANS OYNUYORSUN'
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Alpay Özalan'a da laf atarak, "Alpay pas vermiyor bize. Alpay ağabeycim sen sosyal medyada, her yerde ataksın burada fazla defans oynuyorsun. Gelecek sene beraber oynayacağız sana duvar pası yapacağım" dedi.

Bakan Varank'ın takımı maça iddialı başlarken, kıran kırana geçen mücadelede her iki takım da çok sayıda gol attı. Varank'ın takımı, Bakan Karaismailoğlu'nun takımını 7-3 yendi. Maçın ardından Bakan Karaismailoğlu, "Dostluk kazandı, ben golleri sayamadım" dedi.

'YENİLENLER NE HİSSEDİYOR'
Bakan Varank ise "Maçı 7-3 biz kazandık. Tabii AK Parti kamplarının klasiği futbol maçları. Oynamak önemli; ama yenen takımda oynamak daha önemli. En düşük performanslı bendim ama arkadaşlar güzel mücadele etti. Mavi takım kazandı, peki yenilenler ne hissediyor. Yeneriz umudu ile maçı 20 dakika da uzattılar ama yenemediler" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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