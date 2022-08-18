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AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Polatlı Danışma Meclisi, İlçe Başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, geride kalan 21 yılda AK Parti'nin köklü reformlarla ülkeye önemli kazanımlar sağladığına işaret etti.
AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı

AK Parti Polatlı Danışma Meclisi, İlçe Başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, geride kalan 21 yılda AK Parti'nin köklü reformlarla ülkeye önemli kazanımlar sağladığını söyledi. 

AK Parti Polatlı Danışma Meclisi, İlçe Başkanlığında toplandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Akdoğan, geride kalan 21 yılda AK Parti'nin köklü reformlarla ülkeye önemli kazanımlar sağladığına işaret etti.

Başörtüsü yasağının kalkması, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması, askeri vesayetin kaldırılması gibi devrim niteliğinde onlarca çalışmanın yapıldığını aktaran Akdoğan, Türkiye'nin geleceğinin AK Parti'nin geleceğiyle örtüştüğünü, tüm parti teşkilatının bu bilinçle çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Elde edilen kazanımların bir gecede yitirilebileceğini, bunun idrakinde olunması gerektiğini aktaran Akdoğan, şöyle konuştu:

"Sistem değişemez diyorlardı, değişti. Hiçbir lider, bir darbeyi püskürtemedi. Biz bir darbeyi püskürttük. Bunlar basit şeyler değil. 21 yılda neler yapıldı. Biraz yaptıklarımızla gurur duymamız lazım. Bunları hep beraber yaptık, teşkilat mensuplarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız... Bir seçim var ve Türkiye'nin istikbalini ilgilendiren bir durum var. Birçok badire atlattık, sıkıntı atlattık ama hamdolsun iyi yoldayız. Bu süreçte, cumhurbaşkanımızın ardında bizim teşkilatlar olarak dimdik durmamız lazım ve birbirimize kenetlenmemiz lazım."

Toplantıya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül ve İlçe Başkanı Aysel Demir de katıldı.

AA

 

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