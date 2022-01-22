AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AK Parti Sözcüsü Çelik ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ifadeler kullanan Sedef Kabaş'a tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek." açıklamasını paylaştı.