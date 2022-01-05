AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Demokrasi altında zehirli bir dil kullanılıyor. Demokrasiyi ve demokratik hakların korunması konusunda müteyakkız olacağız.

ERDOĞAN - BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor."