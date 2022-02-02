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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Vekillerle buluştu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklama yapıyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dün gece Kış Kartal'ı harekatıyla terör örgütlerinin yapılarını darmadağın ettik. Bugün de yeni operasyonumuz başladı. Demokrasimizi tehdit eden, vatandaşlarımızın hayatına kast eden terörle mücadele devam edecektir. Sınır ötesi operasyonlar olduğunda kara propaganda çalışmaları başlıyor.

UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti gerçekleşecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret. Siyasi konulardan ticarete, aramızdaki ithalat ihracata kadar her şey bu konseyde görüşülecek. 

Bu dünyada şuanda dünya siyasetinin en sıcak gelişmesi Rusya-Ukrayna gerilimidir. Her iki devleti de destekleyen devletler vardır. Cumhurbaşkanımız hem Rusya ile hem Ukrayna ile konuşabilen bir liderdir. Ukrayna tarafı ile konuşanlar Rusya ile sağlıklı bir diyaloğa sahip değiller. Cumhurbaşkanımızın her iki tarafla güçlü ilişkisi var. 

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME

Değerli arkadaşlarımız Ermenistan ile normalleşme adımlarını sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye bir daha barış vizyonuna sahip bir ülke olduğunu ortaya koymuştur. Uçuşlar tekrar başlıyor. Diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerini zehirleyen, Türkiye'yi ırkçılıkla suçlamaya çalışan çabasına karşı uzun bir mücadelemiz oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Ermenistan ile normalleşmeyi sağlayacak protokoller oluşmuştu. Ermenistan o protokolleri iptal etmişti. Yine de Cumhurbaşkanımız geçmişteki acılar yarıştırmak yerine bu acıları birlikte analım diyerek güçlü bir mesaj vermişti. Azerbaycan'ın uygun görmediği hiçbir oluşumun içerisinde olmayacağız diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tavrını da belli etmişti. 

 

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