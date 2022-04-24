Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu mücadele dünyanın en meşru, en haklı mücadelesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Başakşehir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Başakşehir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Başakşehir Spor Parkı'nda düzenlenen iftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartaloğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahattin Kaya, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Hikmet Öztürk katıldı. İftarda konuşma yapan Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BU MÜCADELE DÜNYANIN EN MEŞRU, EN HAKLI MÜCADELESİDİR"

Pençe-Kilit operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Pençe-Kilit operasyonunda kahraman Mehmetçik bizim huzurumuzu, güvenimizi, ailelerimizi, sevdiklerimizi korumak için büyük bir fedakârlıkla mücadele etmeye devam ediyor. Buradan Mehmetçik'e selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Bu operasyonda ve daha öncesinde şehit olan kardeşlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz. Bu mücadele dünyanın en meşru, en haklı mücadelesidir. Sınırlarımızın etrafında birer terör devletçiliği kurmak isteyenlere, sınırlarımızın etrafını delik deşik etmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız Başkomutan olarak 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demişti. Bir kere daha bir gece ansızın geldik. Kim kara vatanımıza, mavi vatanımıza, hava vatanımıza göz dikerse, yan gözle bakarsa diğer operasyonlarda olduğu gibi anladığı dilden cevap veririz. Etrafımızda savaş olurken, dünyanın her tarafı savaşın neticesinde bir istikrarsızlıkla sarsılırken, ülkemizin yeniden bütün dünyanın cazibe merkezi haline gelmesi, bütün dünyanın bir dost arabulucu olarak yürüttüğü bu diplomasiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı araması bir kere daha Türkiye’nin geldiği yeri göstermek bakımından çok önemli gelişmeleri göstermiştir. Bu savaş başlamadan evvel hakkı olmadığı halde, haddine düşmediği halde Türkiye’nin NATO üyeliğini sorgulamaya kalkanlar, bu savaşın sonunda ortaya çıkan tabloyu gördüklerinde ‘NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz, Türkiye önemli bir müttefiktir, Türkiye’nin kıymetini bilmeliyiz' diye Cumhurbaşkanımızı arama yarışına girdiler" diye konuştu.

Türkiye’nin merkez bir ülke olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Türkiye bir ay içerisinde enerji konusu konuşulduğu zaman dünyanın merkezidir. Ulaşım konusu konuşulduğu zaman dünyanın merkezidir. Hangi mesele konuşulursa konuşulsun Türkiye'siz bir mesele konuşulmayacağının altı tekrar tekrar çizilmektedir. Bütün dünya savaştan bahsederken, herkes savaşı durduracak bir diplomasi nasıl oluşur, nasıl kurulur derken tek başına Türkiye, tek başına Cumhurbaşkanımız, bütün dünyanın bir araya gelip yapamadığı bir diplomatik süreci başarıyla ve güçlü bir şekilde yönetmektedir ve yönetmeye devam etmektedir" dedi.

Sözde ermeni soykırımının gündeme gelmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, "Bugün ve dün haddini bilmez bazıları sözde ermeni soykırımı gündeme getirerek milletimize iftira atmaya çalışıyor. Tam bölgede bir normalleşme olurken, Azerbaycan’ın da desteğiyle Türkiye bu normalleşmeye güçlü bir liderlik yaparken, Cumhurbaşkanımız bölge barışına katkı sağlayacak, büyük mekanizmalara güçlü destekler verirken, yine sabotajlar arka arkaya gelmeye başladı. Ama biz buna alışkınız. Nereden gelirse gelsin bu sabotajların hepsine her yerden cevap vermeye hazırız" şeklinde konuştu.