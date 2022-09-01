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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası konuştu

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Dijital gelişmelere uyum sağlama gibi bir tutumu sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin hem de Cumhur İttifakı'nın gücünün artması konusunda talimatları oldu. Bunları birimlerimiz aldı.

TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI

Sayın Büyükekşi ile görüştüm. Şu an elimizde bir bilgi yok. Olay daha yeni gerçekleşmiş ve emniyetimizce bütün yönleri ile araştırılıyor. Sayın Başkan'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Annelerimize selamlarımızı iletiriyoruz. Vicdan çığlıkları başka illerde de yankı bularak annelerin teröre kaptırdıkları evlatlarına kavuşmak için başlattığı dünyanın en büyük vicdan çığlığına dönüşmüştür.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörün her gün yeni bileşenleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Hukuk temelinde askerimiz terörle mücadeleyi sürdürmeyi devam ediyor. Bu terörist organizasyonlarla en büyük mücadeleyi veren ülkelerden biriyiz.

Tahıl koridoru anlaşması, atılmış en önemli adımlardan bir tanesidir. Ukrayna ve Rusya tarafı ile yürütülen müzakereler ile bu noktaya gelinmiştir. 1 milyon tahıl dünya pazarlarına bu şekilde ulaştı. Dünyanın birçok yerinde liderler bu anlaşmayı alkışlayarak karşıladı. Fakat tüm bunlar yapılırken 'Türkiye ambargoyu deliyor' gibi bir kara propaganda yapılıyor.

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