AK Parti'de kadro değişikliği

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'nda kadro değişikliğine gidildi. Daha önce Taha Sarı yürüttüğü İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, Ali Burak Kocaoğlu üstlendi.

Kocaoğlu Görevi teslim alır almaz Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı Makamında ziyaret etti. Başkan Acar Kocaoğlu’nu tebrik ederek Eski gençlik kolları Başkanına teşekkür etti.

Görevi devreden Taha Sarı kardeşime bugüne dek yaptığı başarılı çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. AK Gençlik’in davası için mücadelesine tüm teşkilatımız şahittir. Kendisi önümüzdeki süreçte İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütecektir. Hayırlı olsun.

Kocaoğlu, ”Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Ali Burak Kocaoğlu kardeşimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.