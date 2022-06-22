  • BIST 2.574,30
  • Altın 1024.893
  • Dolar 17.3415
  • Euro 18.3317
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

AK Parti'de kadro değişikliği

AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları Başkanlığı'nda kadro değişikliğine gidildi. Daha önce Taha Sarı yürüttüğü İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, Ali Burak Kocaoğlu üstlendi.
AK Parti'de kadro değişikliği

Kocaoğlu Görevi teslim alır almaz Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı Makamında ziyaret etti. Başkan Acar Kocaoğlu’nu tebrik ederek  Eski  gençlik kolları Başkanına teşekkür etti.
Görevi devreden Taha Sarı kardeşime bugüne dek yaptığı başarılı çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. AK Gençlik’in davası için mücadelesine tüm teşkilatımız şahittir. Kendisi önümüzdeki süreçte İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütecektir. Hayırlı olsun.
Kocaoğlu, ”Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde ülkemizi 2023 hedeflerine 2053, 2071 vizyonuna, enerjileriyle cesaretleriyle ve geleceğe dair sarsılmaz inançlarıyla taşıyacaklarını yürekten inandığım AK Parti Kızılcahamam Gençlik Kolları İlçe Başkanlığına atanan Ali Burak Kocaoğlu kardeşimizi kutlar, görevlerinde başarılar dilerim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Eğitimde) Uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz17 Haziran 2022 Cuma 12:41
  • TBMM Başkanı Şentop: Çifte standartlara maruz kaldık16 Haziran 2022 Perşembe 16:38
  • TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik için başsağlığı mesajı16 Haziran 2022 Perşembe 14:35
  • AK Parti ve MHP'li vekillerden oluşan heyet, Şuşa Beyannamesi'nin 1. yılında Şuşa'da15 Haziran 2022 Çarşamba 12:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lisans ve yüksek lisans dahil öğrenci affı Meclis'e sunulacak15 Haziran 2022 Çarşamba 12:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz10 Haziran 2022 Cuma 11:43
  • Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 60 bin lira manevi tazminat ödeyecek08 Haziran 2022 Çarşamba 13:32
  • AK Parti, sağlık çalışanlarına ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu07 Haziran 2022 Salı 16:02
  • Fatih Erbakan: Ekonomiyi düze çıkaracak projelerimiz hazır06 Haziran 2022 Pazartesi 11:06
  • Bakan Varank: Uzaya gidecek vatandaşımız, gençlerimize rol model olacak05 Haziran 2022 Pazar 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti