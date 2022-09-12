AK Parti'den 12 Eylül mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu…" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, sosyal medya hesabından "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi." paylaşımında bulundu.

Çelik, "12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu…" diyerek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir." açıklamasında bulundu.