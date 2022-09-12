  • BIST 3.642,61
  • Altın 1013.658
  • Dolar 18.2338
  • Euro 18.4866
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

AK Parti'den 12 Eylül mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu…" dedi.
AK Parti'den 12 Eylül mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, sosyal medya hesabından "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi." paylaşımında bulundu.

Çelik, "12 Eylül’den 15 Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu…" diyerek, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi en yüksek prensiptir. Bu ilkeyi ortadan kaldırmaya kalkanların yaptığı her şart altında ihanettir." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:06
  • Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:03
  • Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacak12 Eylül 2022 Pazartesi 10:02
  • TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için taziye mesajı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:00
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu12 Eylül 2022 Pazartesi 09:58
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:56
  • 19 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!12 Eylül 2022 Pazartesi 09:56
  • Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard: Komşulara bile çağrı yapıldı12 Eylül 2022 Pazartesi 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti