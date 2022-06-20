AK Parti'den 20 maddelik bedelli askerlik kanun teklifi

AK Parti, 550 bin kişiye askerlik affıyla ilgili 20 maddelik kanun teklifi hazırladı. Grup Başkanvekili Mahir Ünal, düzenlemeden yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların faydalanacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişinin yararlanacağı askerlik affıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek; teklifin yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların için geçerli olduğunu söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN YAŞ HADDİ 72'YE ÇIKARILIYOR

Ünal, Genelkurmay Başkanı'nın da yaş haddiyle ilgili düzenleme yapılacağını, yaş haddinin 72'ye çıkacağını açıkladı.