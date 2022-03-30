AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur-emekli maaşları, 3600 ek gösterge ve asgari ücret artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeye ilişkin “3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekillenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.