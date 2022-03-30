  • BIST 2.219,25
  • Altın 910.755
  • Dolar 14.6792
  • Euro 16.3346
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu memur-emekli maaşları, 3600 ek gösterge ve asgari ücret artışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "1 Temmuz’da memur ve emeklilerimize maaş artışı söz konusu olacak. Enflasyon artı yüzde 6 ve refah payı. Bu bağlamda asgari ücret de ele alınacak ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeye ilişkin “3600 için toplantılar yapıldı çalışmalar sürüyor. Yasal çerçeveye girecek. Bunun etki analiz çalışmalarının şekillenmesi gerekiyor. Sonradan sözleşmeli personellerin durumunu ele alacağız. Ardından da EYT ele alınacak. Bunların hepsi 2022 yılı içinde kamuoyuyla paylaşılacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de ekim mesaisi başladı30 Mart 2022 Çarşamba 13:24
  • Bakan Kurum: İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında gerçekçi bir hedef için 'İklim Kanunu'nu çıkaracağız30 Mart 2022 Çarşamba 13:04
  • EKO İKLİM Zirvesi başladı30 Mart 2022 Çarşamba 13:04
  • Borsa güne yükselişle başladı30 Mart 2022 Çarşamba 10:39
  • Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı30 Mart 2022 Çarşamba 10:06
  • Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar30 Mart 2022 Çarşamba 09:55
  • Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatları belirlendi30 Mart 2022 Çarşamba 09:46
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak30 Mart 2022 Çarşamba 09:45
  • Rüzgar ve güneş 2021'de küresel elektrik üretiminin onda birini karşılayarak rekor kırdı30 Mart 2022 Çarşamba 09:44
  • Küresel piyasalar, yoğun veri gündemine odaklandı30 Mart 2022 Çarşamba 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti