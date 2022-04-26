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AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savuran CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter adresinden şu paylaşımları yaptı:

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur.

Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz"

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