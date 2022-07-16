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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu haliyle CHP’nin "ulusal güvenlik dersi" verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur…" ifadelerini kullandı.
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

CHP Genel Başkanı Sn Kemal Kılıçdaroğlu, yine 15 Temmuz Direnişini gölgelemek adına milletimizi şaşırtmayan bir hamle yaptı! Sayın Kılıçdaroğlu, bir dizi iftira atarak 15 Temmuz’da darbecilerin bizatihi hedefinde olan Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırdı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girşimini tek bir twit ile geçiştirirken Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir dizi paylaşımda bulundu. Üstelik, FETÖ terör örgütünü gücendirmeyecek şekilde yazdı; “milletimize kast eden hain terör örgütü”nün ismini zikredemedi!

'15 TEMMUZ DİRENİŞİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN YENİ YOLLAR ARIYOR'

Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor…

“Kontrollü darbe” yalanının inandırıcılığının kalmadığını görenler, yeni yalan ve iftiralarıyla gündemi çarpıtmaya, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

'AVRUPA'NIN AŞIRI SAĞCILARINDAKİ ERDOĞAN DÜŞMANLIĞININ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPIYORLAR'

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde FETÖ’yü tek satırla geçiştirip, devletin başı olan Cumhurbaşkanımızı hedef almaları açık bir şekilde siyasi olarak konumlandıkları yeri gösteriyor. Avrupa’nın aşırı sağcılarındaki Erdoğan düşmanlığının temsilciliğini yapıyorlar.

Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini dirayetle korumaktadır. Uluslararası ilişkilerimiz, sözleşmelere ve müzakerelere göre yürüyor. Türkiye, müzakere masasında İsveç ve Finlandiya'ya taleplerini kabul ettirmiş; hassasiyetlerini kayıt altına aldırmıştır.

Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir! Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir.

Şimdiki CHP yönetiminin Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendiren konularda karnesi kırıktır ve notu ortadadır. CHP yönetimi, Doğu Akdeniz’den Libya’ya, Suriye’den Karabağ’a kadar bir dizi meselede Türkiye’nin hasımlarının yanında konumlanmıştır.

Bu haliyle CHP’nin “ulusal güvenlik dersi” verme konusunda herhangi bir yeteneği ve kapasitesi yoktur… 15 Temmuz direnişinin yıldönümünde Cumhurbaşkanımızı hedef alarak son derece sorumsuz ve siyasi açıdan ahlak dışı bir tutum sergilemişlerdir.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun görevi başındaki genç bir devlet görevlisini tehdit ediyor olması da utanç vericidir.

Kılıçdaroğlu'nun küçümsemeye çalıştığı arkadaşımız yetenekli, ehliyetli ve görevinin bilincindedir. Görevini yapan birinin tehdit edilmesine asla izin vermeyiz.

Belli odakların sürekli olarak belirli devlet görevlilerini hedef alması, “helalleşme” çağrısının en ağır vesayet günlerinin “hesaplaşma” amacını güttüğünü göstermektedir.

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