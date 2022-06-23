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AK Parti'den maaş ve ek bütçe açıklaması: Cumhurbaşkanımız talep etmedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi maaşına bir zam talebi olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın zam talebi yok, Cumhurbaşkanı'nın ödeneği emekli maaşlarına endeksli" dedi.
AK Parti'den maaş ve ek bütçe açıklaması: Cumhurbaşkanımız talep etmedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ek bütçe tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları;

2020 yılında Cumhurbaşkanımıza yüzde 7, 2021 yılında yüzde 14,4, şimdi de sayın Cumhurbaşkanımız ödeneğiyle ilgili artış talep etmedi. Milletvekilleri, eski başbakanlar, bunların emekli maaşı Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli.

Emekli maaşlarında herhangi bir artışın olmamasına neden oluyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu artışa gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talebi olmadı ancak emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı diğer emeklilere yapılan artış milletvekilleri, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanlarına yansıtıldı.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLASIN, KENDİ MAAŞINDA NE KADAR ARTIŞ OLMUŞ

Ben buradan bir çağrı yapıyorum; Buyurun emeklilerin maaşlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza endeksli olmaktan çıkaralım. Sayın Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece artniyetli ve çirkin bir açıklama. Bunun böyle olduğunu kendileri de biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu ile bu konu konuşuldu. Emekli olmuş, eski milletvekilleri, buraya geldiler ve bu konuda ortaya çıkacak mağduriyetten dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdiler.

Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi.

Milletvekili emekli maaşlarını, Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan bunu çıkaralım demiştik. Buyursunlar, bunu Cumhurbaşkanı'nın ödeneğine endeksli olmaktan çıkaralım.

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